Alla biblioteca di Mazzafame ecco le “Favole a colazione”, la nuova iniziativa del programma della Bibliocomunità rivolta ai bambini.

Alla biblioteca di Mazzafame ecco le “Favole a colazione”, la nuova iniziativa del programma della Bibliocomunità rivolta ai bambini. Ogni sabato, allora, l’appuntamento sarà alle 10 con le letture ad alta voce da parte delle bibliovolontarie e, per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità di fare colazione a un prezzo speciale al bar del Centro Pertini – Il Salice per tutte le bambine e i bambini che prenderanno in prestito un libro dalla biblioteca.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!