Ginnastica artistica in gara ad Arluno

Si è svolta domenica 25 febbraio la gara sociale di ginnastica artistica organizzata dalla CIEF presso il palazzetto dello sport di Arluno. Oltre 200 le ginnaste in gara.

Fine settimana di grandi soddisfazione per la ginnastica artistica locale, si è svolta infatti domenica 25 febbraio la gara sociale organizzata dalla CIEF presso il palazzetto dello sport di Arluno. Circa 240 ginnaste che si sono sfidate con un esercizio a corpo libero con elementi tecnici obbligatori, differenti per età e difficoltà, e una coreografia libera a scelta. Tante le atlete provenienti dai comuni di Arluno, Arconate, Casorezzo, Buscate, Corbetta, Inveruno, Magenta, Robecco e Mesero. In particolare per 'Ginnastica Artistica Cief' di Mesero hanno gareggiato 25 atlete con posizionamenti di rilievo.

Soddisfatte e orgogliose le insegnanti non potevano chiedere di meglio dalle loro ginnaste!

