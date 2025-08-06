meteo-top

Incendio nell'officina di 'Bellcar'

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi (mercoledì 6 agosto). Le fiamme che all'improvviso sono divampate da un'auto in riparazione, andando poi a propagarsi in più punti dell'officina. È successo da 'Bellcar.it'.
L'allarme è scattato nella mattinata di oggi (mercoledì 6 agosto). Le fiamme che all'improvviso sono divampate da un'auto in riparazione, andando poi a propagarsi in più punti dell'officina. È successo da 'Bellcar.it', azienda specializzata nella vendita, noleggio e riparazione di autovetture, in via Turbigo a Castano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri, alla polizia locale e anche ai mezzi del 118, visto che un operaio è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice verde.

