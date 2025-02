I provinciali dell’atletica PSG

"Siamo solo all'inizio - commenta Giordano Gozzoli, responsabile atletica PSG - al momento le nostre ragazze stanno concludendo il Torneo CSI provinciale, che darà poi l'accesso alle regionali".

Inizio anno più che positivo per la ginnastica artistica della PSG Cuggiono, che vede le sue atlete impegnate nei tornei provinciali con risultati di grande rilievo. "Siamo solo all'inizio - commenta Giordano Gozzoli, responsabile atletica PSG - al momento le nostre ragazze stanno concludendo il Torneo CSI provinciale, che darà poi l'accesso alle regionali. Abbiamo presentato sia esercizi singoli che in squadra, ottenendo diverse medaglie e piazzamenti di prestigio. L'ultima gara si disputerà in casa, il 15 e 16 marzo, un’occasione importante per far vedere al pubblico il frutto del lavoro svolto in palestra con costanza e impegno". Concluso questo primo step, il CSI prevede la promozione automatica di tutte le atlete alle regionali, che si disputeranno a partire dal 6 aprile e si articoleranno su quattro fine settimana tra Milano, Varese e Mantova. "Le aspettative sono alte - prosegue Gozzoli - ma siamo fiduciosi perché le ragazze hanno dimostrato grande determinazione e una crescita tecnica notevole". Successivamente, le atlete che supereranno le fasi regionali accederanno direttamente alle nazionali di Lignano Sabbiadoro nel primo fine settimana di giugno, un appuntamento di grande prestigio che vedrà la partecipazione delle migliori ginnaste da tutta Italia. “La società non può che ritenersi soddisfatta - aggiunge poi Gozzoli - il numero di iscritti è in aumento anno dopo anno e in questa stagione abbiamo finalmente completato anche il parco attrezzi con le nuove sbarre. Un investimento importante che ci permette di lavorare al meglio e garantire un allenamento sempre più qualificato. Nonostante siamo solo a metà stagione, il bilancio è estremamente positivo, segno che la strada intrapresa è quella giusta. Ci auguriamo di continuare con questi progressi e di portare avanti la passione per la ginnastica”.

