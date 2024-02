Treni e stazioni... da pendolare

"Tutti in carrozza", ma prima: treni e stazioni, promosse, bocciate o rimandate? Vanzaghello-Magnago, Castano Primo e Turbigo, allora, pendolari... tocca a voi!

"Tutti in carrozza", ma prima: treni e stazioni, promosse, bocciate o rimandate? Vanzaghello-Magnago, Castano Primo e Turbigo, allora, pendolari... tocca a voi! "La situazione, diciamo che può variare di giorno in giorno - commenta un ragazzo - Ci sono, infatti, alcune volte in cui il servizio è abbastanza buono, altre, invece , che non sai quando riuscirai ad arrivare a destinazione. I convogli, poi, andrebbero certamente migliorati: spesso sono sporchi, in qualche caso ci sono le porte che non funzionano, ecc... Così anche le stazioni, soprattutto per quanto riguarda ad esempio le biglietterie self service che capita in più occasioni che non funzionino e quindi non potendo fare il biglietto rischi di prendere la multa". "Condizioni in fondo discrete - continua un signore - C'è qualche sciopero di troppo e questo penalizza chi utilizza quotidianamente il trasporto ferroviario. Il resto, comunque, personalmente è positivo". "Mi trovo bene - afferma un altro giovane - Vero, ogni tanto, ci sono ritardi, ma è sopportabile. Per i biglietti, invece, conviene di più farlo online oppure recarsi negli esercizi commerciali". "I servizi sono efficienti - ribadisce un ragazzo - Non ho mai trovato difficoltà quando li ho utilizzati". "Sono soddisfatta - conclude una studentessa - L'unica nota negativa è che qualche mattina alcune corse sono in ritardi, con la conseguenza che le attese si allungano durante tutta la giornata".

TRENI E STAZIONI: COSA DICONO I PENDOLARI?



