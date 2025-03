'Colleoni': si impara il codice della strada

Semafori, cartelli, strisce pedonali e macchine e vespe davvero originali… quando si dice che “non si smette mai di imparare”. E mai come stavolta è stato proprio così.

Semafori, cartelli, strisce pedonali e macchine e vespe davvero originali… quando si dice che “non si smette mai di imparare”. E mai come stavolta è stato proprio così. Ripassare e conoscere sempre di più, insomma, i fondamenti del Codice della strada. Da una parte, allora, la giovane Alice (studentessa dell’istituto Bellini di Novara, da cui è partita la particolare proposta e proprio in questi mesi intenta a studiare per conseguire la patente di guida), dall’altra, invece, ecco un gruppo di ospiti della RSA “Colleoni” di Castano. Un pomeriggio insieme, alla fine, di conoscenza e spiegazione, ma anche per mettersi alla prova in prima persona, indossando le “speciali” creazioni raffiguranti auto e motorini e muovendosi lungo un apposito percorso. Un progetto che ha coinvolto tutti, regalando un momento molto particolare e coinvolgente. E al termine, beh… dopo tanto impegno, attenzione e partecipazione, ai presenti è stata consegnata nientemeno che la patente. “Grazie ad Alice per la bellissima idea e complimenti ai nostri ospiti, che insieme alle educatrici hanno realizzato questo pomeriggio – commentano dalla casa di riposo castanese – Un ringraziamento, infine, al sindaco Roberto Colombo e all’assessore Selena Gazziero, per essere stati con noi durante l’iniziativa”.

