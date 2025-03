"Pianta caduta": si interviene con la Prociv

"C‘è una pianta caduta e pericolante". La richiesta di intervento arriva nelle prime ore della mattina. Pronti, allora, ad andare. E con loro ci siamo anche noi.

"C‘è una pianta caduta e pericolante". La richiesta di intervento arriva nelle prime ore della mattina. Pronti, allora, ad andare. E con loro ci siamo anche noi. Il tempo, insomma, di organizzarsi e recuperare tutte le attrezzature necessarie ed ecco che i mezzi della Protezione Civile di Castano partono alla volta di una delle zone boschive della vicina Vanzaghello, là dove appunto è stato segnalato l’albero. Pochi minuti e siamo sul posto e qui scatta prima un sopralluogo “Per avere un quadro preciso e dettagliato della situazione - spiega il coordinatore Cristiano Invernizzi” e poi ci si mette al lavoro. “Nello specifico, è la nostra squadra taglio ad operare - prosegue - Grazie all’utilizzo delle varie strumentazioni, procediamo con il taglio della stessa pianta, così da liberare il percorso e consentire nuovamente il passaggio”. Un’attività, insomma, che vede fianco a fianco più volontari, tra chi si occupa proprio di tagliare, chi ha il compito di bloccare il tratto di strada e chi di monitorare ciò che accade attorno. “Capita in più occasioni che ci chiamino per situazioni simili - conclude Invernizzi - E ognuno di noi, quindi, è pronto ad agire e viene puntualmente formato per dare un risposta che sia tempestiva e mirata”.

