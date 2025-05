Una panchina bianca per Lavinia

In ricordo della piccola Lavinia, scomparsa un anno fa, ma anche per tutti quei bimbi che purtroppo non ci sono più o che oggi stanno lottando contro la malattia.

In ricordo della piccola Lavinia, scomparsa un anno fa, ma anche per tutti quei bimbi che purtroppo non ci sono più o che oggi stanno lottando contro la malattia. E così a Nosate, dove lei abitava, proprio in quel parco in cui amava giocare e divertirsi, ecco da domenica scorsa (27 aprile) una panchina bianca, appunto in sua memoria e al tempo stesso per la Fondazione ‘Bianca Garavaglia’, in prima linea per la ricerca, la cura e l’assistenza in oncologia pediatrica. “Rappresenterà la luce, la libertà e la purezza di Lavinia e di tutti i bambini purtroppo volati in cielo - ha detto il sindaco Roberto Cattaneo”. Le emozioni, allora, che hanno fatto inevitabilmente capolino nei cuori delle persone presenti, strette attorno alla mamma e al papà della piccola e diventando un tutt’uno con tanti, tantissimi ricordi e messaggi. “Questa panchina deve servire per raccontare e ricordare la storia di Lavinia e di quanto sia prezioso ogni istante della nostra vita - ha aggiunto Monica Munzio Compagnoni, consigliere comunale sui banchi dell’opposizione con la lista “Nosate Rinasce’ - Speriamo che ogni persona che vi siederà, vedendo la targa della Fondazione ‘Bianca Garavaglia’, possa dare il proprio sostegno e contributo”. Lì, tra le altalene, gli scivoli e altri giochi, alla fine, un simbolo di vicinanza a quei bambini strappati prematuramente alla vita ed all’amore di genitori, familiari, prenti e amici e di sensibilizzazione sull’importanza appunto della ricerca e delle cure. (Foto Andrea Giuseppe Costa)

