'B.A.FilmFestival': tre appuntamenti

Il B.A.FilmFestival - BAFF guarda alla XXII edizione proponendo una triplice programmazione nel corso del 2024. Si partirà il 6 aprile con un grande appuntamento per il pubblico e alcune proiezioni per gli studenti, alle quali seguirà un evento estivo. Dal 28 settembre al 5 ottobre la settimana del festival con il consueto palinsesto: film in anteprima, documentari, cortometraggi, incontri e presentazioni di libri. “Guardiamo con favore a questa nuova calendarizzazione del festival, che ne rafforza la formula e ne favorisce un ulteriore radicamento in città - commentano il sindaco Emanuele Antonelli e la vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli - L’offerta culturale del BAFF è un patrimonio prezioso, perché consente una puntuale, elevata e costante occasione di conoscenza, approfondimento e fruizione del prodotto filmico e, in generale, della cinematografia. Un’occasione che auspichiamo possa coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, dentro la città e ben oltre fuori i propri confini. Grazie anche a questa nuova formula l’obiettivo è ancora più vicino”.

