Nell’ambito di Busto Estate, l’Università dell’Insubria presenta la seconda edizione di 'CineScience', tre proiezioni commentate nel giardino di Villa Calcaterra, in via Magenta 70 a Busto Arsizio, ad ingresso gratuito. La rassegna è stata messa a punto dal Centro di ricerca in Neuroscienze diretto da Lia Forti, Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale e dell’Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni.

Mercoledì 28 giugno alle 21.30 sarà proiettato 'Il solista' di Joe Wright, film drammatico del 2009, che sarà introdotto da Chiara Iacono, psicologa clinica e psicoterapeuta, che risponderà anche alle domande del pubblico. Steve Lopez, giornalista del Los Angeles Times in cerca di ispirazione, incontra Nathaniel Ayers, violinista senzatetto affetto da disturbi psichici. La storia di come gli esseri umani possano incontrarsi e percorrere un tratto di strada insieme provando a essersi utili a vicenda.

Mercoledì 5 luglio, alle 21.30, 'Gravity' di Alfonso Cuarón, 2013, fantascienza. Due astronauti sopravvivono a un terribile incidente ma si trovano da soli, senza shuttle, a fluttuare nello spazio. Introduce e commenta al termine Alessandro Lupi, astrofisico del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia dell’Università dell’Insubria.

Mercoledì 12 luglio, alle 21.30, 'Fino all’osso' di Marti Noxon, 2015, drammatico. Una giovane donna stretta nella morsa dell’anoressia, dopo un periodo devastante di malattia, incontra un medico che la sfida ad affrontare la sua condizione con un metodo non convenzionale. Presentazione e sessione domande con Eugenia Dozio, dietista clinica del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università dell’Insubria.

