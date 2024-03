Laboratorio di cinematografia per ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni. L'iniziativa, organizzata da ICMA e BiBA, è in programma il martedì dalle 14.30 alle 17.30.

Laboratorio di cinematografia per ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni. L'iniziativa, organizzata da ICMA e BiBA, è in programma il martedì dalle 14.30 alle 17.30, a partire dal 2 aprile e fino al 7 maggio presso la Sala Gaming della biblioteca di Busto Arsizio (ingresso da via Marliani, 7) e presso la sede ICMA, via Magenta 70. I partecipanti, più nello specifico, realizzeranno il booktrailer di un testo scelto per una sua rilettura in forma audiovisiva. 15 i posti disponibili, prenotazione obbligatoria https://tinyurl.com/5n85557v.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!