Arianna ai campionati italiani

Esordio 'con il botto' nel 2024 per la giovane atleta meserese Arianna Oldani con la nuova maglia dell’Atletica Libertas Unicusano di Livorno.

Alla prima uscita stagionale dopo essere passata alla fine dello scorso anno dalla SOI Inveruno alla 'serie A' nazionale, la diciasettenne atleta cresciuta nel vivaio gialloblu, ha stabilito il proprio record personale nei 60 metri ostacoli che gli è valso il pass per la partecipazione ai prossimi campionati italiani U20 di atletica.

Arianna, la cui specialità sono i 400 metri ostacoli, continua comunque ad allenarsi alla SOI Inveruno sotto la guida di coach Stefano Garavaglia e sarà protagonista quindi nella giornata di domenica 4 febbraio al PalaCasali di Ancona, nell’evento più importante di inizio stagione a livello nazionale per quanto riguarda l’atletica indoor.

Questo risultato è il miglior modo per cominciare l’avventura tra le squadre big dell’atletica nazionale e un bel segnale a tutti i giovani atleti che vogliono approcciarsi alla regina delle discipline sportive, partendo dal nostro territorio.

