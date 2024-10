Inveruno vince il Torneo AISA

Il torneo era un quadrangolare, che ha visto scontrarsi sul campo quattro squadre del territorio per tutti i venerdì di settembre: Inveruno Football Club, La Meserese, Amatori Ossona Bar Berra e OCS Sport Magenta.

Negli scorsi giorni, presso lo stadio comunale di Inveruno, si è svolta la serata finale del Torneo alla Memoria, organizzato da AISA Lombardia, per sensibilizzare la popolazione sull’atassia di Friedreich, una patologia neurodegenerativa rara ed ereditaria, con la quale nel mondo a oggi convivono circa 15 mila persone, e che colpisce la popolazione soprattutto in età adolescenziale, e per ricordare i membri dell’associazione che non ci sono più.

Il torneo era un quadrangolare, che ha visto scontrarsi sul campo quattro squadre del territorio per tutti i venerdì di settembre: Inveruno Football Club, La Meserese, Amatori Ossona Bar Berra e OCS Sport Magenta. Primo sul podio è salito l’Inveruno Football Club, seguito da La Meserese, terzo l’Ossona e quarto classificato il Magenta.

Felice e soddisfatto uno dei tre fondatori dell’Inveruno FC, Davide Garagiola: “Per noi è stato un bellissimo modo per ricominciare ad allenarci, ma soprattutto per sostenere anche un evento di beneficenza importante non solo per coloro che sono coinvolti direttamente, ma anche per tutti noi. Inoltre, è stato il terzo trofeo vinto nella nostra storia come associazione sportiva, che è molto recente: infatti, stiamo per festeggiare i due anni di fondazione!”.

