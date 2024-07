Auto si ribalta: due morti

Terribile incidente stradale lungo la Provinciale 149 a Casorezzo. Auto si ribalta: due ragazzi hanno perso la vita.

Due vite strappate all'amore e all'affetto di familiari, parenti e amici. Due ragazzi volati via per sempre. È questo, purtroppo, il tragico bilancio dell'incidente avvenuto domenica mattina lungo la Provinciale 149 a Casorezzo. Ha fatto tutto da sola l'auto. All'improvviso, infatti, ecco che ha cominciato a sbandare, per poi ribaltarsi. E subito, allora, è scattata la richiesta di intervento. Sul posto diversi mezzi di soccorso, ma quando sono arrivati sul luogo del sinistro, per uno dei tre giovani a bordo del veicolo (Ismaila Cissè, residente a Cornaredo) non c'era più nulla da fare. Trasportate, invece, in ospedale le altre due persone, uno in codice rosso, l'altro in giallo. Ed è proprio al nosocomio che Diop Modou Bara, residente ad Inveruno, è spirato qualche ora più tardi. Due giovani, due amici che se ne sono andati per sempre. Un dolore immenso e atroce. Lacrime, disperazione e vuoto che oggi hanno fatto capolino nei cuori e nella testa delle tante persone che li hanno conosciuti e hanno loro voluto bene.

