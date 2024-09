Primo titolo per Arianna Oldani

Una buona partenza dell’atleta che continua ad allenarsi con il gruppo della SOI Inveruno, e che si è laureata Campionessa Toscana U20 sui 400hs a Pietrasanta (Lu).

La meserese Arianna Oldani, in forza da quest’anno alla Libertàs Unicusano Livorno, conquista il suo primo titolo in carriera diventando Campionessa Toscana U20 sui 400hs a Pietrasanta (Lu), lo scorso weekend.

Una buona partenza dell’atleta che continua ad allenarsi con il gruppo della SOI Inveruno (dove è cresciuta), sotto la guida di coach Stefano Garavaglia.

Settembre continuerà ad essere un mese importante per Arianna, protagonista la prossima settimana ai CDS (Campionati di Società) U23 a Rieti e soprattutto a Modena il 21 e 22 settembre, nella finale dei Campionati di Società assoluti.

