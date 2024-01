L'amministrazione comunale di Busto Garolfo ha reso noto che, da martedì 23 gennaio al centro polifunzionale della frazione riprenderanno i colloqui con i cittadini da parte del consigliere delegato alla frazione Daniele Dianese.

Fari puntati sulla frazione di Olcella. L'amministrazione comunale di Busto Garolfo retta dal sindaco Susanna Biondi ha reso noto che, da martedì 23 gennaio al centro polifunzionale della frazione intitolato a Francesca Morvillo, moglie del giudice Giovanni Falcone anch'essa rimasta vittima dell'attentato mafioso sullo svincolo autostradale di Capaci nel 1992, riprenderanno i colloqui con i cittadini da parte del consigliere delegato alla frazione Daniele Dianese. Le altre date fissate a beneficio dei residenti olcellesi sono martedì 13 e 27 febbraio e martedì 12 e 26 marzo, sempre tra le 20.30 e le 21.30. Tutti i giovedì, invece, tra le 17.30 e le 19 su appuntamento sarà a disposizione il primo cittadino. Per il colloquio sarà necessario contattare la segreteria comunale allo 0331-56.20.07. L'altra novità che caratterizza la frazione all'avvio del 2024 è di carattere sociale, ecologico e urbanistico. "In questi giorni -scrive Biondi in una nota - sono in fase di completamento i lavori relativi allo spazio giochi inclusivi nel parco comunale di Olcella e al vicino campo polivalente, sono interventi importanti e di grande significato perché rispondono ai bisogni di incontro e socialità dei nostri più giovani cittadini, ai quali vogliamo dedicare ascolto e attenzione perché si sentano parte attiva e responsabile della nostra comunità per costruire un futuro migliore". Progetti che il sindaco ha portato avanti segnatamente con la collaborazione di Dianese e dell'assessore a lavori pubblici e viabilità Giovanni Rigiroli.

