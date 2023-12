Arconate: attivo lo Sportello del Cittadino

Il Comune di Arconate ha sottoscritto una convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio per istituire lo “Sportello del Cittadino”, un servizio che ha lo scopo di fornire ai residenti informazioni e un primo orientamento sugli istituti e servizi giuridici vigenti.

Il Comune di Arconate ha sottoscritto una convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio per istituire lo “Sportello del Cittadino”, un servizio che ha lo scopo di fornire ai residenti informazioni e un primo orientamento sugli istituti e servizi giuridici vigenti. Già attivo in diversi comuni dell'Alto milanese, il servizio sarà attivo da mercoledì 10 gennaio 2024.

Lo sportello potrà anche rendere informazioni circa l’accesso alla giustizia, gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento, i tempi di massima e le modalità di svolgimento del giudizio, le procedure di risoluzione alternativa delle controversie costituiti presso il Consiglio dell'Ordine ex art. 29, comma i, lett. n) L. 247/2012, ed i vantaggi connessi a dette metodologie alternative nonché la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati, i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico professionale ai predetti, i requisiti per poter beneficiare del patrocinio a Spese dello Stato e la possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!