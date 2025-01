Arconate pronta al cablaggio in fibra ottica

Al via il progetto di cablaggio fibra ottica realizzato da FiberCop in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Arconate.

E' in avvio il progetto, portato avanti dall'Amministrazione Comunale di Arconate, di cablaggio del paese in fibra ottica, un’iniziativa strategica per garantire una connessione internet veloce, stabile e moderna a tutti i cittadini e le attività del territorio. Il progetto realizzato da FiberCop in sinergia con l’Amministrazione prevede la copertura dell’intero comune con collegamenti in fibra fino alle abitazioni, con l’obiettivo di ridurre il digital divide e offrire a famiglie, imprese e istituzioni una rete all’avanguardia, in grado di sostenere le crescenti necessità tecnologiche del futuro.

“L’investimento di FiberCop nella fibra ottica rappresenta un passo fondamentale per rendere Arconate un paese sempre più connesso e competitivo - ha dichiarato il Sindaco On. Mario Mantovani - Questo progetto migliorerà la qualità della vita dei cittadini e favorirà nuove opportunità per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”. Nell’incontro avvenuto a Palazzo Taverna con il Responsabile Field Operations Line Lombardia Nord Ovest, Egidio Carlesso, è stato già ipotizzato un calendario di lavori. Nel primo semestre 2025 inizieranno gli studi e la pianificazione del progetto per poter arrivare alla realizzazione della rete durante il secondo semestre 2025. Durante l’intervento, sarà garantita la massima collaborazione per minimizzare i disagi e informare i cittadini sull’avanzamento delle attività.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!