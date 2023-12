Muore un giovane

Dramma nella notte sulla Boffalora-Malpensa: all'altezza di Buscate nord un'Audi si schianta contro il guard rail. Muore un 22enne di Nosate, grave un 19enne di Boffalora.

Una notte tragica questa del 27 dicembre sulla Boffalora-Malpensa. Intorno alle 2.10 del mattino è avvenuto un gravissimo incidente sulla strada statale 36 direzione Malpensa all'uscita di Buscate nord.

Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine una Audi con a bordo tre giovani poco più che ventenni si è schiantata contro il guard rail per cause che sono al vaglio della polizia stradale di Magenta. Il conducente della vettura, un ragazzo di 22 anni (sembrerebbe di Nosate) è morto pochi minuti dopo il violento impatto per le gravissime ferite riportate.

Un secondo passeggero, un diciannovenne di Boffalora Ticino è stato trasportato in gravissime condizioni in elisoccorso al Niguarda. Illeso invece il terzo passeggero, un giovane ventenne di Novara. Particolarmente complesse le operazioni effettuate dai Vigili del Fuoco di Inveruno che hanno lavorato più di cinque ore per cercare di recuperare gli occupanti del mezzo.

