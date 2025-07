Il ‘papà’ de ‘I Legnanesi’. Lui che ha dato vita a quella compagnia teatrale che è diventata un vero e proprio punto di riferimento.

Il ‘papà’ de ‘I Legnanesi’. Lui che ha dato vita a quella compagnia teatrale che è diventata un vero e proprio punto di riferimento, conquistando intere generazioni di ieri, di oggi e anche di domani. E proprio lui, Felice Musazzi, è tornato a rivivere in piazza Pertini a Vanzaghello grazie al Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri, nato dall’impegno, dalla passione e dall’importante lavoro di Francesco Pellicini, attore comico luinese, e oggi più che mai uno dei principali eventi del genere comico teatrale a livello nazionale. Su il sipario, infatti, per lo spettacolo ‘Dal fronte al palco, una Felice avventura’, un evento che è stato un vero e proprio mix di ricordi, emozioni, storie e tradizione. “La presenza calorosa e numerosa del paese ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia profondo il legame tra la nostra comunità e le sue tradizioni, quanto sia vivo il desiderio di condividere emozioni autentiche attraverso la cultura – commenta l’assessore Doris Giugliano - Senza l’entusiasmo, la curiosità e il sostegno di chi ha riempito la piazza, il Festival non avrebbe potuto brillare con la stessa intensità. Grazie di cuore a chi ha scelto di esserci, di applaudire, di sorridere e di essere parte di questa storia collettiva. Un ringraziamento, inoltre, allo Skating Club Vanzaghello, al C.S.A. Vanzaghello, alla Parrocchia, agli Ufffici Comunali e a Fioreria Sant’Ambrogio. Senza dimenticare, infine, che durante la serata è stato possibile fare una donazione per l’Associazione Cuore di Donna e per la Croce Azzurra di Buscate”.

'UNA FELICE AVVENTURA': RICORDANDO MUSAZZI



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!