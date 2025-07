Uno spazio completamente riqualificato. Un’area che ha oggi ufficialmente “nuova vita” e che sarà d’ora in avanti a disposizione della cittadinanza, delle associazioni e del territorio intero. La nuova piazza degli Artigiani, al rione Arbusta di Turbigo, è realtà!

Uno spazio completamente riqualificato. Un’area che ha oggi ufficialmente “nuova vita” e che sarà d’ora in avanti a disposizione della cittadinanza, delle associazioni e del territorio intero. La nuova piazza degli Artigiani, al rione Arbusta di Turbigo, è realtà! “Un luogo frutto del lavoro di squadra e della collaborazione tra la nostra Amministrazione comunale, gli uffici comunali, gruppo Cap e Città Metropolitana di Milano e che è stato realizzato, grazie ad un investimento di 1 milione e mezzo di euro tramite il PNRR , con una duplice funzione, da una parte raccogliere l’acqua piovana in caso di criticità dovute al maltempo, dall’altra essere pronto ad accogliere eventi, iniziative e momenti di comunità - spiega il sindaco Fabrizio Allevi - Ma non è finita ancora qui. Contemporaneamente, infatti, è entrata in funzione anche la casetta dell’acqua che abbiamo fortemente voluto proprio lì. Se penso a com’era quello spazio, e sono certo che la maggior parte dei turbighesi se lo ricorderanno, e vedere oggi come è diventata, è una bella soddisfazione e un altro importante risultato che abbiamo raggiunto”.

