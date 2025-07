Tutti in piazza per la 'Castano in rosa'

Il rosa a colorare il centro città. Rosa, beh.. altro colore non poteva che essere visto che puntuale anche in questo 2025 ecco la ‘Castano in Rosa’.

Il rosa a colorare il centro città. Rosa, beh.. altro colore non poteva che essere visto che puntuale anche in questo 2025 ecco la ‘Castano in Rosa’. Tutti in piazza Mazzini, allora, per una serata di animazione, musica, cibo e tanto divertimento. E che ha visto protagoniste le attività commerciali e le associazioni. Un appuntamento, come si dice, che ha saputo conquistare grandi e piccoli, per vivere insieme l’estate.

UNA SERATA... TUTTA ROSA



