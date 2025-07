"Sì, lo voglio!". Quando alla cascina Malpaga di Castano ci si sposava anche. Lo sanno bene Marilena e Sergio, che proprio qui hanno pronunciato la loro promessa d’amore.

"Sì, lo voglio!". Quando alla cascina Malpaga di Castano ci si sposava anche. Lo sanno bene Marilena e Sergio, che proprio qui hanno pronunciato la loro promessa d’amore. “Era il mese di luglio del 1980 - raccontano - Faceva molto caldo e così abbiamo deciso di celebrare le nozze sull’aia”. 45 anni fa. 45 anni sono passati e i ricordi e le emozioni ancora oggi (in fondo diversamente non potrebbe essere) sono tantissime. “È stato bellissimo - continuano - Non dimenticheremo mai la partecipazione e la grande collaborazione che si era creata. C’era chi ci ha fornito i tavoli, chi ha portato le sedie, chi ha fatto da mangiare, chi ha servito, chi ha montato la pista da ballo, alla fine tutti hanno dato una mano. E poi la gente che arrivava (alcuni che nemmeno conoscevamo) e che si fermava a festeggiare. Si è proprio vissuto il senso vero dell’essere comunità e dello stare insieme. Un matrimonio davvero speciale e unico, come si dice d’altri tempi”.

MARILENA E SERGIO... SPOSI IN MALPAGA



