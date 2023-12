"Tanti motivi per essere riconoscenti"

Sara Bettinelli: "La nostra bella Fiera ha visto presenze da record e la realizzazione del nuovo plesso scolastico è in dirittura di arrivo; un altro motivo per essere riconoscenti".

bbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno

Possiamo ancora una volta guardare all’anno appena trascorso con soddisfazione e gratitudine. A cominciare dalla vivace partecipazione alla vita di comunità delle nostre Associazioni e dei tanti cittadini che hanno collaborato fattivamente e generosamente alle tante iniziative del nostro calendario. Anche quest’anno, aiutata da tre giorni di tempo splendido, la nostra bella Fiera ha visto presenze da record ed Inverart, che si è appena conclusa, ha ulteriormente alzato il livello della sua proposta culturale, con grande partecipazione di giovani artisti e di pubblico. La realizzazione del nuovo plesso scolastico è in dirittura di arrivo; un altro motivo per essere riconoscenti. Dopo la realizzazione del T(h)ree Park in via Modigliani, grazie ai fondi GSE abbiamo concluso l’efficientamento di scuola e palestra a Furato. Ora, che il Natale porti serenità a tutti voi e alle vostre famiglie.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!