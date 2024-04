La candidata Saveri: "Bellezza insieme"

Con l’inaugurazione della sede elettorale di Largo Pertini, anche la corsa alla carica di primo cittadino di Nicoletta Saveri, già Vice Sindaco dell’attuale consiglio, è ufficialmente cominciata.

Con l’inaugurazione della sede elettorale di Largo Pertini, anche la corsa alla carica di primo cittadino di Nicoletta Saveri, già vice sindaco dell’attuale consiglio, è ufficialmente cominciata. Dopo i 10 anni di mandato Bettinelli, la strategia di Nicoletta è molto chiara: difendere e rilanciare, tanto che il mantra scelto per la campagna elettorale è “ancora di più”. “Ancora di più, spiega Nicoletta, racchiude tutto ciò che abbiamo fatto e che ancora vogliamo fare, dando continuità al buon lavoro svolto, portando avanti i valori che ci hanno contraddistinto durante questi due mandati”. In queste ultime domeniche il gruppo ha poi lanciato una raccolta e confronto idee per stilare il programma elettorale.

