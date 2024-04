'Insieme per Inveruno e Furato' presenta la lista

“Il momento tanto atteso è arrivato: siamo pronti ad annunciare i candidati al consiglio comunale della nostra lista, un gruppo coeso e interdisciplinare che ha intenzione di mettersi al servizio di Inveruno e Furato con serietà e professionalità”. Così il candidato sindaco della lista 'Insieme per Inveruno e Furato', Vincenzo Grande, in vista della presentazione dei componenti della sua squadra.

“Il momento tanto atteso è arrivato: siamo pronti ad annunciare i candidati al consiglio comunale della nostra lista, un gruppo coeso e interdisciplinare che ha intenzione di mettersi al servizio di Inveruno e Furato con serietà e professionalità”. Così il candidato sindaco della lista 'Insieme per Inveruno e Furato', Vincenzo Grande, in vista della presentazione dei componenti della sua squadra che lo affiancheranno in questa tornata per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. “Abbiamo un progetto ben preciso in mente, che è quello di contribuire a fare di Inveruno e Furato una realtà sempre più vicina ai cittadini con persone che reputiamo valide, professionali e competenti – ha proseguito Grande – La squadra è composta da volti conosciuti al mondo della politica, ma soprattutto, da tanti nuovi ingressi che sono certo sapranno dare il giusto contributo alla nostra squadra per raggiungere i risultati auspicati”. “Vogliamo dare la svolta necessaria per rendere la nostra cittadina sempre più all’avanguardia, mettendo al centro le reali esigenze dei nostri cittadini e gettare le basi per costruire l’Inveruno e Furato del domani – ha concluso Grande - Da soli, è impossibile. Con l’aiuto di tutti, sono sicuro che riusciremo nell’intento”. Pertanto, cittadini e stampa sono invitati alle presentazioni di martedì 30 aprile, alle 21, in sala consiliare e sabato 4 maggio alle 17 al ristorante 'Piatto d'Oro' di Furato.

