Nicoletta Saveri e la nuova squadra

Con un doppio appuntamento tra Furato prima (presso il Piatto d’oro) e Inveruno poi (presso la sede elettorale), Rinnovamento Popolare ha presentato i 12 candidati, che correranno al fianco di Nicoletta Saveri per ottenere il terzo mandato consecutivo per il gruppo.

Con un doppio appuntamento tra Furato prima (presso il Piatto d’oro) e Inveruno poi (presso la sede elettorale), Rinnovamento Popolare ha presentato i 12 candidati, che correranno al fianco di Nicoletta Saveri per ottenere il terzo mandato consecutivo per il gruppo. Una squadra giovane, guidata dalla candidata Saveri e - ora è possibile dirlo ufficialmente - consigliata dalla presenza di Sara Bettinelli. Il sindaco uscente, reduce da un decennio di amministrazione, ha sciolto le riserve e ha annunciato di far parte della squadra di Saveri per le elezioni di giugno. È questa una carta importante che Rinnovamento Popolare ha deciso di giocare e che, certamente, avrà un impatto sulla distribuzione dell’elettorato. “Mi ritrovo ad osservare un percorso che continua e non ho potuto che dare la mia disponibilità a proseguire, perché tanto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare”, ha commentato Bettinelli. Gli altri 11 candidati compongono una squadra molto eterogenea sia in termini di personalità che di esperienze professionali, composta al 50% da donne e con un’età media che si aggira intorno ai 40 anni. “Se è vero che spesso la buona politica la fanno le persone, allora, ha commentato Saveri nel suo discorso di presentazione, siamo davanti ad un’ottima

squadra”. Ecco il gruppo: Jenny Vignati, 22 anni, studente; Paolo Livraghi, 49 anni, impiegato commerciale; Lucrezia Macchi, 28 anni, bibliotecaria; Andrea Fontana, 27 anni, educatore culturale; Sara Cucchetti, 32 anni, libera professionista; Riccardo Mainini, 24 anni, impiegato; Angela Luchini, ricercatrice; Luigi Gariboldi, 71 anni, pensionato ; Lau-

ra Mainardi, impiegata; Michele Longoni, 27 anni, insegnante; Paolo Ferrario, 48 anni, commercialista; Sara Bettinelli, 43 anni, Consigliere Città Metropolitana.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!