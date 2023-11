Open day all’IC Fontana con incontri e laboratori

Magenta – Si articoleranno tra il 28 novembre e il 16 dicembre gli incontri per conoscere meglio le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dell’IC “Carlo Fontana” a Magenta e Robecco sul Naviglio.

“L’open day è l’occasione per conoscere alcuni aspetti delle nostre scuole e anche quest’anno la ricca proposta di laboratori ne metterà in evidenza alcuni, per spiegare che sono numerose le occasioni in cui si va oltre l’apprendimento delle conoscenze, consolidando i contenuti attraverso il fare insieme e stimolando la curiosità - afferma il Dirigente Scolastico Davide Basano. – Inclusione, interdisciplinarità e competenza sono le parole chiave dell’Istituto Comprensivo in cui le professionalità dei docenti incontrano e favoriscono la crescita dei loro alunni e alunne”.

Per meglio conoscere la scuola dell’Infanzia “Fornaroli” di Magenta, l’incontro per i genitori con la presenza del Dirigente Scolastico è giovedì 30 novembre dalle ore 17:00 alle 19.00. (inviare una email a: openday [dot] fornaroli [at] icscarlofontana [dot] edu [dot] it).

Per la scuola primaria “Santa Caterina” l’incontro con il Dirigente Scolastico è martedì 28 novembre alle ore 18:00 e alla stessa ora il 29 novembre per le scuole “L. da Vinci” di Robecco e “G. Verdi” di Casterno, presso l’atrio della scuola primaria “L. da Vinci”.

Gli incontri con le insegnanti e gli alunni che animeranno i laboratori sono previsti per sabato 2 dicembre in due turni alla “Santa Caterina”: 10:00-11:00 e 11:00-12:00 (inviare una email a: openday [dot] santacaterina [at] icscarlofontana [dot] edu [dot] it), unico turno invece alla “L. da Vinci” di Robecco dalle 10:30 alle 12:00 (openday [dot] leonardodavinci [at] icscarlofontana [dot] edu [dot] it) e alla “G. Verdi” di Casterno dalle 9.30 alle 10.30 (openday [dot] giuseppeverdi [at] icscarlofontana [dot] edu [dot] it),

Per la Scuola secondaria di primo grado gli incontri con il Dirigente sono alle ore 20.30 il 28 novembre a Magenta alla scuola “F. Baracca” e il 29 novembre a Robecco alla “Don Milani”.

Open day per entrambe le scuole sabato 16 dicembre: due i turni per la scuola “F. Baracca” 9:30-11:00 e 11:00-12.30 (inviare una email a: openday [dot] baracca [at] icscarlofontana [dot] edu [dot] it), e uno alla scuola “Don Milani” di Robecco alle 9:30-12:00 (openday [dot] donmilani [at] icscarlofontana [dot] edu [dot] it),

