Musica e premiazioni

Al Teatro Lirico di Magenta, concerto degli alunni delle classi terze delle sezioni musicali della scuola secondaria di primo grado 'F. Baracca' e premiazioni.

Si è svolta venerdì 8 ottobre, presso il Teatro Lirico di Magenta, il primo concerto pubblico dall’inizio della pandemia degli alunni delle classi terze delle sezioni musicali della scuola secondaria di primo grado 'F. Baracca'. La musica dei giovanissimi è così tornata protagonista. “È stato un piacere ma anche un onore organizzare questo primo evento esterno alla scuola e aperto al pubblico dei genitori che l’Istituto propone dall’inizio della pandemia. Con emozione ho assistito all’impegno che studenti e insegnanti hanno continuato ad avere nonostante le note difficoltà pratiche ed emotive”, ha commentato il dirigente scolastico Davide Basano. Le performances individuali, selezionate dagli insegnanti sulla base della preparazione raggiunta, hanno fatto da cornice ad una serata che ha visto la premiazione dei 36 studenti delle scuole secondarie di primo grado facenti parte dell’IC 'Carlo Fontana', 'Don L. Milani' di Robecco sul Naviglio e 'F. Baracca' di Magenta, che negli ultimi due anni scolastici si sono diplomati con 10 o con 10 e Lode. “Nel rispetto dei protocolli anti-Covid con la riduzione del 50% della capienza del Teatro – ha aggiunto il dirigente - abbiamo fatto un passo avanti nel recupero di una normalità che comprende il riconoscimento della fatica e delle notevoli competenze che alcuni alunni e alunne hanno raggiunto nel loro percorso alla scuola secondaria di primo grado. L’augurio per tutti loro e per i nostri attuali alunni e alunne è che continuino ad apprezzare il grande valore dell’impegno e della conoscenza in vario modo scoperti e dimostrati”.

