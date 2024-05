'Accendi la vita! 250 anni!': tutti in festa per il 250° anniversario di nascita della Fondatrice Santa Maddalena e dei 140 anni di presenza delle suore Canossiane a Magenta. L'appuntamento è mercoledì 8 maggio alla scuola paritari Madre Anna Terzaghi (Istituto Canossiano): alle 17 Santa Messa nel cortile della scuola e, a seguire, aperitivo condiviso, musica, lotteria e tanto divertimento.

