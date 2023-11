Corsi sulla neve per Busto Graolfo

Il Comune di Busto Garolfo e l' associazione Sci Club Tre Esse propongono un corso di sci e snowboard per appassionati e neofiti. Le tre lezioni si svolgeranno a Pila in Valle d'Aosta durante il mese di febbraio 2024. Le iscrizioni si raccoglieranno sino all'11 gennaio.

Tutti sulla neve. Per divertirsi con sci e snowboard. Ai loro concittadini desiderosi di prendere confidenza con gli sport invernali, comune e associazione Sci Club Tre Esse propongono un apposito corso. Il fatto che sia giunto alla 44a edizione dà conto della costante gradevolezza e partecipazione con la quale è accolto. Le tre lezioni si svolgeranno a Pila, in Valle d'Aosta, durante il mese di febbraio 2024. Le iscrizioni si raccoglieranno sino all'11 gennaio. I giorni scelti per il corso sono 4, 11 e 18 febbraio dalle 10 alle 13. "Immaginate la montagna, la neve e un'immensa distesa bianca - è la suggestiva descrizione dell'iniziativa fatta dai promotori - i suoni della natura, e voi così piccoli, in questo scenario, nel pieno rispetto dello straordinario paesaggio che vi circonda e con ai piedi un paio di sci". Un'occasione per intrecciare sport e socializzazione. Che si può realizzare anche, come recitava una canzone di Edoardo Vianello degli anni sessanta, "sul cucuzzolo di una montagna con la neve alta così".

