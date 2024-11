Domenica 24 novembre, dalle 16 alle 18, presso il centro di yoga e benessere The Garden in Viale Monte Nero 80 a Milano, si terrà l’evento “Kick & Fight: io non ho paura” in cui il campione del mondo di kickboxing Angelo Valente e la campionessa italiana di karate Vanessa Villa mettono la loro esperienza a disposizione delle donne che vogliono imparare a difendersi.

Domenica 24 novembre, dalle 16 alle 18, presso il centro di yoga e benessere The Garden in Viale Monte Nero 80 a Milano, si terrà l’evento “Kick & Fight: io non ho paura” in cui il campione del mondo di kickboxing Angelo Valente e la campionessa italiana di karate Vanessa Villa mettono la loro esperienza a disposizione delle donne che vogliono imparare a difendersi. “Ho pensato a questa iniziativa a causa delle numerose aggressioni di cui sono vittime le donne – spiega Angelo Valente – e di cui i mezzi di comunicazione parlano tutti i giorni. La kickboxing è uno sport da combattimento le cui tecniche possono essere utilizzate anche per difendersi. Se avessi una figlia le direi di praticare kickboxing. Ho due figli maschi ed a loro non l’ho mai detto. Per iscriversi al corso, basta seguire i miei social e quelli di Vanessa Villa dove troverete tutte le informazioni necessarie. Il corso è gratuito. Nell’evento di domenica 24 novembre gli insegnanti saremo solo io e Vanessa, ma negli eventi successivi contiamo di avere dei campioni e delle campionesse di rilevanza nazionale come insegnanti ospiti”.

Nata 32 anni fa a Riccione, Vanessa Villa è stata diverse volte campionessa d’Italia di karate nella specialità del kata, una competizione in cui si eseguono calci e pugni singolarmente o in squadra immaginando di avere davanti l’avversario. Non si tratta, quindi, di sferrare calci e pugni a vuoto, ma di simulare un combattimento. La vittoria si ottiene eseguendo il gesto atletico nel modo corretto e mostrando sicurezza nei movimenti. “Per trionfare nel kata – commenta Vanessa Villa – è indispensabile conoscere alla perfezione le tecniche eseguite e nel caso della competizione a squadre è necessario anche sincronizzare i movimenti con quelli degli altri atleti. Sono stata cinque volte campionessa d’Italia a squadre (da capitana) e una volta individualmente. Con una squadra dell’Emilia Romagna ho partecipato al campionato d’Europa e siamo arrivati secondi. Nel karate, sono cintura nera di terzo dan (grado). Voglio mettere a disposizione delle donne questa mia esperienza nel karate insegnando loro alcune basilari tecniche di autodifesa. E’ ovvio che in due ore non si possono insegnare tecniche complicate soprattutto considerando che le donne che si iscriveranno al corso non hanno mai praticato karate o un altro sport da combattimento. Ma le tecniche che insegneremo saranno efficaci in una situazione di pericolo. Io insegnerò anche tecniche di respirazione visto che sono anche istruttrice di yoga. Ho conosciuto Angelo Valente nei mesi scorsi e sono diventata sua allieva perché con lui mi trovo bene e mi incuriosiva la kickboxing. Secondo me, faremo un bel lavoro e al primo evento ne seguiranno molti altri”.

Angelo Valente è un simbolo della kickboxing milanese ed italiana: atleta, allenatore, manager ed organizzatore di grandi eventi come The Night of Kick and Punch. Insegna presso la palestra Kick and Punch Downtown Milano in Via Vivaio 1 all’interno dello storico Palazzo Isimbardi (sede della città metropolitana). Come atleta ha vinto i titoli mondiali dei pesi superwelter, dei pesi medi e dei pesi supermedi. Ha combattuto spesso nelle manifestazioni denominate Kickboxing Superstars ottenendo il maggior successo di pubblico quando ha battuto Melvin Murray per il titolo mondiale dei pesi medi nel maggio del 2000: il PalaLido di Milano, che all’epoca aveva 5.000 posti, era esaurito. Numerosi allievi di Angelo Valente hanno vinto titoli in Italia ed all’estero. Ricordiamo i campioni del mondo di kickboxing Luca Grusovin e Luca Cecchetti ed il campione del mondo di muay thai Joseph Lasiri che ha trionfato nel circuito asiatico One Championship che negli sport da combattimento è l’equivalente della Champions League di calcio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!