Il futuro di Inverart

Nicoletta Saveri: “Originalità e innovazione possono portare a nuovi bellissimi risultati dopo questi primi 20 anni”.

“Quella di quest'anno è un'edizione speciale: InverArt taglia il traguardo della ventesima edizione. E siccome i buoni progetti vanno raccontati e condivisi, per celebrare questo importante compleanno abbiamo portato la storia, i nomi e i numeri di ventanni di Padiglione d'Arte Giovane a Milano, presso Palazzo Isimbardi, sede di Città Metropolitana lo scorso ottobre. Il cortile d'onore si è riempito di opere di grande qualità artistica, elegantemente allestite da Francesco Oppi, e di documenti testuali e visivi di InverArt - commenta Nicoletta Saveri, vicesindaco e assessore alla cultura di Inveruno - Questa tappa milanese costituisce un passaggio significativo nel percorso del Padiglione. Rappresenta una dimostrazione che è possibile uno scambio, anche a doppio senso, tra città e provincia. Simboleggia un riconoscimento per l'originalità e l'innovatività del lavoro svolto nell'ambito di politiche attive rivolte ai giovani. Torniamo con l'auspicio che InverArt possa raggiungere altri importanti traguardi, facendo forza sulla capacità di rinnovarsi senza dimenticare le sue radici e le sue finalità: giovani, arte, partecipazione e aggregazione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che in tutti questi anni hanno dato il loro prezioso contributo per la costruzione di progetto: il Guado, le precedenti amministrazioni, l'associazione Rockantina's Friends, i partner storici tra cui Brera, Umanitaria, Istituto Einaudi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!