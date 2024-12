I 140 anni della Banda di Inveruno

Lo scorso sabato una serata che ha reso omaggio alla tradizione musicale e alla passione che, dal 1884, anima questa storica banda.

Lo scorso sabato 14 dicembre, la Sala Virga della Biblioteca di Inveruno ha ospitato un evento straordinario per celebrare un traguardo unico: i 140 anni di attività del Corpo Musicale Santa Cecilia di Inveruno. Una serata che ha reso omaggio alla tradizione musicale e alla passione che, dal 1884, anima questa storica banda. Fondato nel 1884, il Corpo Musicale Santa Cecilia mosse i primi passi come una società per azioni, un’organizzazione innovativa per l’epoca. Con il passare del tempo e soprattutto dopo la fine del secondo conflitto mondiale, l’associazione si trasformò in un ente autonomo, gestito direttamente dai suoi membri. Questo modello di autogestione, con un consiglio di amministrazione composto unicamente da musicanti, è ancora oggi uno dei tratti distintivi della banda. Nel 1976, grazie alla lungimiranza dell’allora presidente Angelo Berra, venne istituita una scuola per allievi musicanti, un'iniziativa che ha contribuito a tramandare l’arte musicale alle nuove generazioni. Questa tradizione educativa continua con successo ancora oggi, fornendo una formazione di alto livello e garantendo il ricambio generazionale all’interno della banda. Dal 1996, il Corpo Musicale Santa Cecilia è diretto con maestria da Rosabianca Perego, una figura che ha saputo guidare l’ensemble con passione e competenza. Attualmente, la banda conta 47 elementi, un numero che testimonia la vitalità e l’attrattiva di questa istituzione nel panorama musicale locale e oltre.

