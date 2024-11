Un'eccellenza per valori ‘esposti’

Una bellissima intuizione di abbinare arte, cultura, musica, buona cucina che si è consolidata, anno dopo anno, in un percorso che ha visto in Francesco Oppi e giovani di Rockantina i protagonisti di questa sfida.

