Insieme. Per parlare di educazione affettiva, dono della vita, vocazione all'amore. Le Parrocchie di Canegrate e San Giorgio su Legnano si intrecciano per offrire tre itinerari formativi rivolti agli adulti.

Insieme. Per parlare di educazione affettiva, dono della vita, vocazione all'amore. Le Parrocchie di Canegrate e San Giorgio su Legnano si intrecciano per offrire tre itinerari formativi rivolti agli adulti. Gli incontri verteranno sulla proposta pastorale dell'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, dal titolo "Viviamo di una vita ricevuta". Le serate sono tutte in programma all'oratorio femminile di Canegrate a partire dalle 21. La prima è in programma mercoledì 15 novembre e avrà per titolo "La vita è dono di amore e vocazione asd amare, l'educazione affettiva". Mercoledì 22, invece, si parlerà di "Fedeltà, compimento dell'amore". Mercoledì 29 il tema conduttore sarà "Il dono della vita". Gli incontri saranno tenuti da don Michele Aramini, professore di teologia morale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!