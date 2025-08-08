Per poterla richiedere vi sarà tempo fino al 30 settembre. Il Comune di Cornaredo mette a disposizione degli alunni iscritti alle scuole superiori la Carta dello Studente.

Per poterla richiedere vi sarà tempo fino al 30 settembre. Il Comune di Cornaredo mette a disposizione degli alunni iscritti alle scuole superiori la Carta dello Studente. Si tratta di un contributo che sarà impiegabile per l'acquisto di libri e materiale scolastico e sarà assegnato in base al valore dell'Isee. Ad avere il diritto di beneficiarne saranno i nuclei familiari residenti in paese con almeno uno studente iscritto per il prossimo anno alla secondaria di secondo grado. Il comune ha predisposto sul proprio sito un link attraverso il quale sarà possibile l'inoltro delle domande.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!