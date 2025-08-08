"La rotonda sulla Provinciale è pericolosa"

Quella rotonda è fonte di pericolo, quindi è necessario intervenire per metterla in sicurezza. L'ex sindaco e ora consigliere comunale d'opposizione della Lega Massimo Cozzi interviene sulla situazione della rotonda situata sulla Strada Provinciale 109 tra le frazioni di Sant'Ilario e Villanova.