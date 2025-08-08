meteo-top

"La rotonda sulla Provinciale è pericolosa"

Nerviano - Massimo Cozzi (Foto internet)

Quella rotonda è fonte di pericolo, quindi è necessario intervenire per metterla in sicurezza. L'ex sindaco e ora consigliere comunale d'opposizione della Lega Massimo Cozzi interviene sulla situazione della rotonda situata sulla Strada Provinciale 109 tra le frazioni di Sant'Ilario e Villanova. Il manufatto, scrive in una segnalazione fatta alla Polizia Locale, "costituisce un grave pericolo per la circolazione stradale con la vegetazione che limita di molto la necessaria visibilità". Cozzi chiede quindi al comune di farsi promotore di un sollecito a Città Metropolitana, che ha competenza sul tratto, "per intervenire il prima possibile a ripristinare la necessaria sicurezza della rotatoria stessa".

