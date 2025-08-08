meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 32°
Sab, 09/08/2025 - 16:50

data-top

sabato 09 agosto 2025 | ore 17:59

'Color Run' a Casorezzo

Una corsa... multicolore. Nel senso letterale del termine. In programma il 14 settembre, la Color Run di Casorezzo si annuncia come una fantasia cromatica che sarà portata in scena da tutti i suoi partecipanti.
Sport - Corsa (Foto internet)

Una corsa... multicolore. Nel senso letterale del termine. In programma il 14 settembre, la Color Run di Casorezzo si annuncia come una fantasia cromatica che sarà portata in scena da tutti i suoi partecipanti. La corsa prevede la premiazione di alcune categorie, come quella della squadra più numerosa, più fantasiosa e più simpatica. Il ritrovo è fissato per le 16.30 in piazza Primo Maggio e a esso seguirà un'attività di riscaldamento muscolare per meglio prepararsi alla kermesse podistica. Alle 17 partirà la corsa vera e propria che sarà caratterizzata dalla presenza di alcuni punti colore a sorpresa. Alle 16 sosta al punto ristoro e a seguire consegna dei gadgets e premiazioni.

