Canegrate e la 'Yellow Generation'

Canegrate: inaugurata, lo scorso 23 febbraio, la panchina gialla, nell'ambito del progetto di riqualificazione di Piazza della Pace condotto da Gli Spaesati con la collaborazione dei ragazzi de "Il caleidoscopio".

Una panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo. A installarla è stato il comune di Canegrate nell'ambito del progetto di riqualificazione di piazza della Pace portato avanti dagli Spaesati insieme con l'associazione di ragazzi Il Caleidoscopio. "Questa panchina - spiega il comune in una nota- in particolare è stata dedicata al tema della lotta a bullismo e cyberbullismo e , nella sua realizzazione, sono stati coinvolti alcuni studenti della scuola secondaria Manzoni nell'attività "volontario per un giorno". Gli studenti si sono coinvolti e hanno coinvolto altre persone in una performance in cui è stato chiesto di scrivere le frasi che fanno più male e non si vogliono mai sentire pronunciare.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!