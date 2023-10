La Pro Loco di San Giorgio su Legnano invita grandi e piccoli alla terza edizione dell'evento più spaventoso dell'anno.

"Dolcetto o scherzetto?"

La Pro Loco di San Giorgio su Legnano invita grandi e piccoli alla terza edizione dell'evento più spaventoso dell'anno. Domenica 29 ottobre dalle ore 15 ritrovo in piazza IV novembre e partenza della sfilata in maschera. Durante il pomeriggio esibizioni a tema, intrattenimento e animazione, giocoleria e circo, rapaci e spettacolo del mangiafuoco. In piazza Mazzini possibilità di gustare caldarroste, frittelle, dolci e caramelle.

L'evento è organizzato in collaborazione con Protezione Civile Canegrate & San Giorgio ODV e la bancarella di Cristina.

