Villa Clerici in musica

Il jazz protagonista a Villa Clerici. Nella serata di sabato 23 settembre nel cortile della Villa si è esibita in concerto la Blue River, la big band jazz diretta dall’ing. Luigi Paolino, l’architetto che si sta occupando del restauro del ‘Castelletto’. L’evento, che ha accolto un pubblico di oltre 150 persone, è stato organizzato dallo staff del Liceo del Castello e da Fondazione Mantovani. Aprendo la serata, il prof. Puricelli, direttore del progetto del liceo, ha fatto il punto sull’avanzamento dei lavori: “Il progetto va avanti e ci stiamo lavorando. Settimana prossima ci troveremo per formulare una proposta di orientamento da sottoporre agli alunni delle scuole medie del nostro territorio”. La band, composta da quasi venti maestri provenienti dal nostro territorio, e accompagnata anche dalla splendida voce di Giulia Guido, ha proposto un repertorio jazz anni 40-50, che ha spaziato da Dizzie Gillespie e BBKing fino a Frank Sinatra e la musica latinoamericana di Jobim, che ha deliziato il pubblico sotto l’ottima direzione di Paolino. Presente anche il padrone di casa, Mario Mantovani, che ha spiegato i prossimi interventi in programma per villa Clerici: “La nostra priorità ora è mettere in sicurezza il tetto, che è la parte più danneggiata della struttura, in vista delle precipitazioni della stagione invernale. Entro l’autunno installeremo delle coperture per evitare che i locali si danneggino ulteriormente. Intanto siamo ancora alla ricerca di fondi da investire per ridare lustro ad un complesso meraviglioso come quello di Villa Clerici”.

