Grignani in tensostruttura

Un programma ricco, di qualità e per tutti gli ascoltatori. L’organizzazione di Terminal 3 è pronta a tornare alla tensostruttura di Castano con cinque serate di musica e divertimento dal 19 al 23 giugno. Il Terminal 3 Festival si aprirà con Gianluca Grignani insieme a Sottotono, Low Low e Discoclub Paradiso; seconda serata all’insegna della disco music con gli Eiffel 65, pronti a portare i migliori successi della italodisco; un venerdì speciale quello che vedrà protagonisti gli artisti di ShqipHop, tra cui Noizy, Melinda, Bardhi, Alban Skenderaj e Gjiko; il sabato vedrà protagonisti i dj di Manawa, tra cui Cuartero Dimmish, Detlef, East end dubs, Mahony, Melanie Ribbe, Sante Sansone, Yaya e Youniverse; la domenica sarà dedicata ai più giovani, una serata durante la quale si esibiranno Ernia, Villabanks, BelloFigo, Axell e SBAM! Del Jova Beach Party. I biglietti sono acquistabili sul sito ticketsms.it dove si possono trovare tutte le informazioni sull’evento. (di Lorenzo Danelli)

