Andrea nuovo presidente AVIS

Andrea Fabbricatore, giovane cuggionese classe ’97, succede a Roberto Garavaglia, volto storico dell’AVIS Cuggionese che lascia la guida della sezione dopo due mandati.

Come tante sezioni del territorio, anche AVIS Cuggiono ha eletto un nuovo direttivo e un nuovo presidente. Si tratta di Andrea Fabbricatore, giovane cuggionese classe ’97: Andrea lavora nell’ambito del digital marketing e coltiva, tra le altre passioni, anche quella per le arti marziali. Fabbricatore succede a Roberto Garavaglia, volto storico dell’AVIS Cuggionese che lascia la guida della sezione dopo due mandati. “Ringrazio il consiglio direttivo per la fiducia riposta in me, nonostante la mia giovane età. So comunque di poter contare sul sostegno e sull'esperienza del presidente uscente per tutte le attività. Durante questo mandato mi piacerebbe fare da ponte tra AVIS e i giovani, cercando da un lato di far comprendere a quest'ultimi l'importanza della donazione, dall'altro di avvicinare l'associazione alle nuove generazioni”. Il nuovo direttivo è composto da: Giuseppe Garavaglia (vicepresidente), Sefora di Paolo (segretaria), Ivonne Arena (tesoriera), Matteo Bonomi, Marzia Festa, Gabriele Garavaglia, Roberto Garavaglia, Elena Morari, Fabrizio Papini, Antonia Samadello, Lorenzo Stecco e Elia Vismara (consiglieri).

