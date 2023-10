AVIS in festa

La sezione Avis di Arconate si riunisce per una giornata di festa. Appuntamento domenica 8 ottobre per la tradizionale ‘Festa sociale di Avis’.

La sezione Avis di Arconate si riunisce per una giornata di festa. Appuntamento domenica 8 ottobre per la tradizionale ‘Festa sociale di Avis’ che aprirà con il ritrovo alle 10.30 presso il monumento Avis in via Roma, da cui partirà il corteo aperto dalla banda. Arrivo in chiesa per la Santa Messa delle 11. A seguire premiazioni Benemeriti nel giardino parrocchiale e conclusione con un momento conviviale presso il Queens Bar.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!