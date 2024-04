Celebrazioni del 25 aprile

L'Amministrazione Comunale di Arconate, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, giovedì 25 aprile 2024 celebra il 79° anniversario della Liberazione. Appuntamento alle 10 presso il piazzale dell'Orologio per l'alzabandiera al monumento dei Bersaglieri. Si proseguirà poi con il corteo verso il cimitero e la deposizione floreale presso il Monumento ai Caduti. Alle 10.30 il corteo proseguirà verso il Comune dove avverrà la deposizione floreale al monumento al 25 aprile e i discorsi delle autorità.La cerimonia vedrà la partecipazione del Corpo Bandistico Santa Cecilia.

L'Amministrazione invita tutti i cittadini ad esporre il tricolore alle finestre.

