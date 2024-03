Incontri formativi rivolti ai genitori per confrontarsi sul tema dell'ansia vissuta dai figli. Gli appuntamenti, dal titolo 'Mamma mia, che ansia!', allora, sono giovedì 4 aprile e giovedì 18 aprile, alle 20.45, presso la biblioteca di Arconate. Interveranno il dottor Luca Lavazza e la dottoressa Alice Bollini. L'ingresso è libero.

