Bernate: successo per la 'Nosta Festa'

Si è concluso il week end di celebrazioni in occasione della festa popolare del nome di Maria. Grande folla presente agli eventi di sabato e domenica.

Week end di festa per Bernate Ticino che ha celebrato la festa popolare del nome di Maria. A dare il via agli eventi il Palio del Cribiet, sfida tra i quattro rioni che ha visto il rione Garibaldi trionfare per la prima volta aggiudicandosi il trofeo. Cuore della festa la processione mariana sulle acque del Naviglio Grande, un momento suggestivo che ha visto una nutrita partecipazione di fedeli. Al termine della celebrazione uno spettacolare trionfo di fuochi d'artifico ha illuminato il cielo di Bernate. Domenica le acque del canale si sono trasformate nel terreno di gara della trentottesima Regata Storica dove a fare da cornice sono stati i mercatini allestiti in via Vittorio Emanuele e gli eventi organizzati all'interno della Canonica, tra cui il Wine Fest e le mostre delle Associazioni Calvas e Pensionati, oltre alla personale di Gianpaolo Colombo.

Aspettative superate dunque per uno dei momenti dell'anno più attesi dai bernatesi...e non solo!

