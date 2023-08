Dopo il successo della passata edizione torna la SL NIGHT by Sportsteristi Lombardi aps, un evento dedicato non solo agli appassionati dell’iconico modello Harley Davidson.

un evento dedicato non solo agli appassionati dell’iconico modello Harley Davidson, bensì a tutti i motociclisti senza distinzione di marchio uniti per fare festa con il nobile obiettivo della beneficienza. Quest’anno il SL Night si presenta con un doppio appuntamento. Si parte il 2 settembre dal pomeriggio con tanta musica e concertone fino a notte; poi il 3 settembre festa tutto il giorno dalle ore 11,00 fino alle 20,00 con esposizione di bancarelle, moto, auto e giochi per bambini per una festa dedicata anche a tutta la famiglia. L'evento motociclistico benefico, come già detto, a favore di "Occhi Azzurri Onlus di Cremona" e "Le Sfumature di Alessia" di Dairago. Dal 2 al 3 Settembre presso il Parco Comunale Falcone e Borsellino a Busto Garolfo on ingresso libero.

