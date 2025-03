La 1000 Sassi è un evento adventouring non competitivo, autorizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana, che porta alla scoperta di un territorio fatto di panorami mozzafiato e di strade poco conosciute

Torna la '1000 SASSI' dal 22 al 25 Maggio 2025 a percorrere le strade più belle e panoramiche dell’Umbria, Lazio e Toscana.

Orvieto sarà la sede delle partenze e degli arrivi di tutte e tre le tappe così da agevolare la logistica (Alberghi, bagagli, furgoni o carrelli, ecc.). Tutti i percorsi saranno completamente diversi rispetto all’edizione del 2024.

La 1000 Sassi è un evento adventouring non competitivo, autorizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana, che porta alla scoperta di un territorio fatto di panorami mozzafiato e di strade poco conosciute, completamente diverse dalla passata edizione

Una manifestazione di stupire i partecipanti lungo percorsi studiati dallo staff 1000 Sassi per un viaggio emozionale lungo un percorso che attraverserà anche borghi medioevali e antiche cantine dove poter godere anche della cucina tradizionale.

I partecipanti possono scegliere, all’atto dell’iscrizione, tra diverse formule: 1000 SASSI One Day (1 tappa), 1000 SASSI Smart (2 tappe) o alla 1000 SASSI Explorer (3 tappe) così da seguire in massima libertà le personali esigenze e desideri.

Tutte le informazioni, regolamento e iscrizioni sul sito https://1000sassi.it/

